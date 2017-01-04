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Бойня в Туве: пьяный мужчина зарезал четырех односельчан
Происшествия

Бойня в Туве: пьяный мужчина зарезал четырех односельчан

Сегодня 11:14
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Бойня в Туве: пьяный мужчина зарезал четырех односельчан

Кызыл, 4 января. Молодой житель Тувы напился и зарезал четырех своих односельчан. Мужчина задержан правоохранителями. В ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие ходатайствует об его аресте.

Как сообщили ФАН в пресс-службе СК РФ, тела 24-х и 26-летнего жителей села Нарын обнаружили сегодня в одном из частных домов на улице Михаила Шойжуна. Кроме того, из этого дома в хирургическое отделение районной больницы с колото-резанными ранениями были доставлены еще двое 27-летних мужчин, которые, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончались. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Вскоре следователям удалось задержать подозреваемого к совершению этого особо тяжкого преступления. Им оказался 22-летний безработный, ранее не судимый местный житель. «В ближайшее время планируется предъявление ему обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.

По версии следствия накануне около полуночи мужчины выпивали, вскоре между ними вспыхнула ссора. После нее подозреваемый вооружился ножом и сначала ранил двух мужчин, которых успели доставить в больницу. После этого он пошел в дом, где зарезал еще двоих односельчан.  

В настоящее время следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие убийства и другие вещественные доказательства, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, Правоохранители устанавливают и опрашивают свидетелей.
 

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Ярослава Замысловатова
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