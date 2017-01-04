Ученые обнаружили источник загадочных «радиосигналов инопланетян»

Амстердам, 4 января. Таинственные, возникающие с определенной периодичностью радиовспышки, которые астрономы считали сигналами инопланетного происхождения, возникают не в Млечном Пути, а в галактике, а в галактике, расположенной в нескольких сотнях миллионов световых лет от Земли.

Специалисты из Нидерландов и Канады доказали, что необычные повторяющиеся сигналы инопланетного происхождения, появляющиеся в созвездии Возничего, происходят не в Млечном Пути, а в далекой галактике в нескольких сотнях миллионов световых лет от нашей планеты, сообщает информагентство «Народные новости».

О загадочных радиовспышках речь зашла еще 10 лет назад, когда их неожиданно открыли во время наблюдений за радиопульсарами. Астрономы затем нашли следы еще девяти подобных вспышек. Непонятная периодичность в их структуре позволила предположить, что речь идет о внеземных цивилизациях.

Весной 2016 года ученые решили, что источник одной из таких радиовспышек — это эллиптическая галактика, которая расположена в шести миллиардах световых лет от Млечного Пути. Они выяснили, что сигнал идет из созвездия Возничего, рядом с которым есть несколько крупных галактик и звездных скоплений в нашей Галактике. При этом сам источник радиовспышек находится в другом месте, а именно в тусклой галактике, удаленной от нашей планеты на 140 миллионов световых лет. Ученые убеждены, что то, что приняли за сигналы инопланетян возникают в результате взаимодействия нейтронной звезды и огромной черной дыры, вокруг которой она вращается.

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