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Власти Индонезии объявили о разрыве сотрудничества с Австралией
Политика

Власти Индонезии объявили о разрыве сотрудничества с Австралией

Сегодня 10:59
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Власти Индонезии объявили о разрыве сотрудничества с Австралией

Джакарта, 4 января. Представители министерства обороны Индонезии объявили о полной приостановке военного сотрудничества со своими коллегами из Австралии. В военном ведомстве не стали уточнять, какова причина столь резкого охлаждения между двумя странами, отметив лишь, что оно вызвано «техническими причинами, вызванными взлетами и падениями, характерными для любого двустороннего сотрудничества военных».

«Все виды сотрудничества были приостановлены. Существуют технические причины, которые должны быть обсуждены», — передает Reuters слова пресс-секретаря армии Индонезии генерал-майора Вуранто.

В то же время получила распространение другая версия дипломатического конфликта — как утверждает австралийский телеканал ABC, бойцы индонезийского спецназа были оскорблены, увидев на австралийской военной базе в Перте материалы, оскорбительные в отношении Панча Сила — пяти базовых принципов индонезийской государственности.

Комментариев от Минобороны Австралии на эту тему не поступало.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», ранее в декабре президент Филиппин рекомендовал американским военным покинуть его страну, заявив «Вы нам не нужны».

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