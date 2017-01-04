Время закрытия калининградского аэропорта «Храброво» увеличено из-за ЧП с самолетом

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Калининград, 4 января. В калининградском аэропорту «Храброво» продлили сроки закрытия, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Ранее сообщалось, что из-за инцидента с самолетом «Аэрофлота» на взлетно-посадочной полосе учреждение будет закрыто до 10 часов по местному времени, однако теперь сроки увеличены на два часа.

«Храброво» закрыт до полудня, работы по эвакуации воздушного судна с взлетно-посадочной полосы продолжаются. Не исключено, что работа аэропорта будет восстановлена чуть раньше 12-ти часов», — сообщил источник в аэропорту Калининграда.

Напомним, ранее следственное управление СК РФ по Калининградской области инициировало доследственную проверку по факту инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту «Храброво» в Калининграде. На месте инцидента работает группа следователей во главе с руководителем регионального управления на транспорте СК России. По одной из версий, причиной того, что воздушный лайнер выкатился за пределы ВВП, стала поломка стойки шасси.

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