Армия РФ получит систему тренажеров для ракетных комплексов «Искандер-М»

Москва, 4 января. В настоящее время для российских ракетных войск разрабатывается единая и всеобъемлющая система обучения персонала оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», которая позволит одновременно проводить комплексное обучение необходимых специалистов: начальников ракетных расчетов и их заместителей, механиков-водителей, начальников пунктов подготовки данных, а также многих других. Система должна войти в строй до 2020 года, заявил начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Кроме пусковой ракетной установки в систему тренажера «Искандер-М» входят тренажеры, имитирующие работу командно-штабной машины, пункта подготовки информации по целям ракетной системы и имитатор вождения базового шасси ракетного комплекса. К 2020 году планируется наладить производство десяти таких тренажеров в год.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен в первую очередь для поражения вражеских комплексов ПВО и ПРО. Американские военные журналы называли ОТРК «Искандер» самым опасным оружием России.