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Ученые вычислили точку невозврата для человечества при зомби-апокалипсисе
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Ученые вычислили точку невозврата для человечества при зомби-апокалипсисе

Сегодня 10:34
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Ученые вычислили точку невозврата для человечества при зомби-апокалипсисе

Москва, 4 января. При зомби-апокалипсисе уже примерно через сто дней численность здорового населения земли сократится настолько, что повторное заселение планеты станет почти невозможным, заявили ученые. Эту точку зрения изложили математики в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

Зомби-апокалипсис рассматривается в качестве возможного конца света не только в фильмах и книгах. Ученые тоже строят на этом ужасном варианте глобальной катастрофы целые теории. Расчеты на основе подобных угрожающих историй позволяют медикам просчитывать последствия возникновения вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней. Это помогает выяснить риски и находить пути сдерживания серьезных угроз.

Джеймс Мур из университета Лестера (Великобритания) и его коллеги решили вычислить, какое время потребуется подобной зомби-эпидемии для того, чтобы полностью уничтожить человечество или сократить популяцию настолько, что люди все равно будут обречены на вымирание. Скорость развития ужасного сценария прежде всего зависит от того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс «зомбификации» после контакта с зомби, и продолжительности существования подобных существ.

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