Новости Новороссии: Луганск выявил бойцов «Правого сектора» у линии фронта, Донецк и юг ДНР на линии огня

Новороссия, 4 января. Разведка ЛНР зафиксировала размещение танков, «Градов» и подразделения «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в РФ) вблизи линии соприкосновения. ВСУ продолжают нести серьезные небоевые потери в дни праздников. Киевские силовики нанесли удары из минометов по Донецку, Горловке, Ясиноватой и югу ДНР.

ВСУ обстреляли Калиновку и Желтое

Как сообщили представители оборонного ведомства Луганской народной республики, украинские подразделения три раза за прошедшие сутки открывали огонь по позициям военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Киевские силовики обстреливали населенный пункт Калиновка со своих опорных пунктов вблизи Светлодарска и поселка городского типа Луганское. Огонь велся из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и различных видов стрелкового оружия.

Кроме того, под ударами минометов калибра 82 мм также оказались позиции подразделений Народной милиции республики недалеко от населенного пункта Желтое. Военнослужащие ВСУ вели по ним обстрел с направления села Лобачево.

Однако, как подчеркивает источник в оборонном ведомстве ЛНР, пострадавших среди мирного населения и разрушений в ходе обстрелов, к счастью, зафиксировано не было.

Разведка ЛНР зафиксировала новые случаи «пьяных» потерь ВСУ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко заявил о том, что разведка республики продолжает отмечать случаи небоевых потерь внутри украинской армии.

Согласно данным Марочко, очередные небоевые потери ВСУ составили четыре военнослужащих погибшими. Так, в 24-й бригаде украинской армии три силовика, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, задохнулись угарным газом.

Кроме того, погиб еще один военнослужащий ВСУ, из 93-й бригады. Солдат погиб во время праздничного застолья, демонстрируя свое мастерство обращения с автоматом. Он пытался выполнить перезарядку оружия ударом приклада об пол и погиб в результате выстрела, рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Напомним, ранее Андрей Марочко сообщал, что в новогоднюю ночь украинская армия потеряла семерых бойцов погибшими и еще восьмерых — раненными. Силовики пострадали из-за отравления алкогольным суррогатом, а также неосторожного обращения с оружием и взрывчатыми веществами в состоянии алкогольного опьянения. В ночь с 1 на 2 января в результате отравления техническими спиртосодержащими жидкостями погибли еще четверо военнослужащих ВСУ и семь были госпитализированы.

Почти 300 ударов ВСУ по ДНР

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин предоставил данные о количестве фактов нарушения режима перемирия украинскими силовиками за минувшие сутки: так, ВСУ провели почти 300 обстрелов прифронтовых зон ДНР.

В общей сложности подразделения украинской армии 282 раза открывали огонь по территории республики. В ходе обстрелов ими применялись запрещенные условиями минских договоренностей тяжелые минометы. За сутки они выпустили 124 мины калибрами 120 и 82 мм, также военнослужащие ВСУ произвели 130 выстрелов из гранатометов. Кроме того, прифронтовые зоны ДНР обстреливались из вооружения БМП и различных видов стрелкового оружия.

Под ударами ВСУ оказались Горловка и поселки Зайцево, Железная Балка, Михайловка в ее окрестностях, Донецк и близлежащие населенные пункты Жабичево, Александровка и Трудовские, Ясиноватая и ее окраины — поселки Крутая Балка, Васильевка и Минеральное. Кроме того, украинские подразделения подвергли массированным обстрелам села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге республики.

«Правый сектор» у границ ЛНР

По информации официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко, командование украинской армии осуществило переброску новой партии военной техники и подразделения боевиков «Правого сектора» на свои позиции вблизи линии разграничения сторон.

Как сообщил Андрей Марочко, несмотря на то, что военнослужащие ВСУ снизили интенсивность обстрелов опорных пунктов Народной милиции республики, они продолжают, пользуясь установленным режимом прекращения огня, усиливать свои позиции в зоне АТО в Донбассе, в том числе и запрещенной техникой и вооружением.

Так, согласно данным разведки ЛНР, недалеко от населенного пункта Новоивановка было зафиксировано размещение крупной партии запрещенного вооружения, в составе которой были отмечены самоходные артиллерийские установки (САУ), танки и крупнокалиберные артиллерийские орудия.

В окрестностях поселка Болотенное обнаружены две установки РСЗО БМ-21 «Град», а также переносные устройства «Партизан», предназначенные для ведения огня реактивными снарядами РСЗО «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Смелое выявлено размещение подразделения боевиков украинского националистического батальона «Правый сектор», численность которого составляет около 60 силовиков.

Таким образом, подчеркнул представитель штаба Народной милиции республики, украинская сторона, продолжая стягивать в зону АТО запрещенную технику и вооружение, в очередной раз демонстрирует свое нежелание урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем и выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений.