Сирия сегодня: «Адмирал Кузнецов» в действии, удар по «Ан-Нусре», скорый старт переговоров в Астане

Сирия, 4 января. Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы «Адмирала Кузнецова». Турция анонсировала скорый старт межсирйиских переговоров в Астане. В Вашингтоне обвинили Россию в применении тактики «выжженной земли» в Сирии. Террористы теряют людей в Хомсе и Идлибе. Последние новости Сирии — в материале Федерального агенства новостей.

«Адмирал Кузнецов» в действии

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео слаженной работы экипажа и палубной авиации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Группа боевых кораблей российского Северного флота, включающая в себя ракетный крейсер «Петр Великий» и авианосец «Адмирал Кузнецов», выступила к берегам Сирии 15 октября 2016 года. Уже 15 ноября палубная авиация, размещенная на «Адмирале Кузнецове», начала массированную операцию по поражению позиций и объектов террористов на севере Сирии.

Ранее, ссылаясь на информированные источники, «Интерфакс» сообщил, что «Адмирал Кузнецов» может завершить свой средиземноморский поход и взять курс на Североморск, главную базу Северного флота РФ, уже во второй половине января.

Переговоры по Сирии в Астане скоро начнутся

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии в столице Казахстана Астане пройдут уже 23 января. Для их подготовки 9–10 января Турцию должна будет посетить группа российских экспертов. Обо всем этом сообщает турецкое новостное агентство Haberturk.

Напомним, что переговоры враждующих сторон сирийской гражданской войны в Астане стали возможными благодаря посредничеству Турции и России. Они должны стать следующим шагом в процессе сирийского урегулирования после перемирия, начавшего действовать 30 декабря 2016 года.

В США хвалят Турцию и ругают Россию

США вновь демонстрируют свою политику двойных стандартов по отношению к событиям в Сирии. Сейчас Турция и Россия вместе выступают гарантами режима тишины в разоренной войной стране. Тем не менее, в Белом доме их действия склонны оценивать совершено по-разному.

Так, недавно президент США Барак Обама в телефонной беседе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что приветствует усилия Турции по восстановлению режима перемирия в Сирии. Также Обама одобрил попытки Турции инициировать новый раунд межсирийских мирных переговоров в Астане. При этом он добавил, что сейчас как никогда Турция и США «должны сохранять единство».

Если действия Турции в Сирии можно только приветствовать, то с Россией, как кажется, все обстоит совершенно по-иному. В интервью телеканалу PBS директор американского ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия использует в Сирии тактику «выжженной земли». Действия России в Сирии, считает Бреннан, привели «к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей».

«Ан-Нусра» теряет боевиков в Хомсе и Идлибе

На севере Сирии, в провинции Хомс, правительственные войска уничтожили не менее семи террористов группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», ранее известной как «Фронт ан-Нусра» (запрещена в России). Среди погибших был и один из лидеров «Ан-Нусры» — Мохамад Касим аль-Хадж. Террористы, передает новостное агентство SANA, были ликвидированы посредством артиллерийского обстрела.

Военная авиация антитеррористической коалиции, действующей под эгидой США, нанесла серию ударов по командным пунктам и позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», в результате рейда было уничтожено порядка 40 террористов «Джебхат Фатх аш-Шам». В числе прочих были ликвидированы и несколько полевых командиров из числа наемников.