Никакой цензуры в России нет — Шахназаров

Москва, 4 января. Режиссер Карен Шахназаров уверен, что разговоры о «невидимой руке Кремля», контролирующей проявления искусства в России, являются не более чем спекуляцией, используемой для привлечения внимания. Режиссер рекомендовал авторам, которые не хотят лишнего внимания со стороны государства, просто отказываться от государственного финансирования.

«Я считаю, что никакой цензуры нет — это вообще надуманная тема, раздутая и неправомерная. Мне кажется, здесь превалирует элемент пиара — ничего другого, — объявил Шахназаров в разговоре с Ura.ru в связи с заявлениями Константина Райкина. — Да, в свободном обществе твои спектакли могут кому-то не нравиться и это нормально».

Шахназаров поддержал позицию, высказанную пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, указав на то, что если автор не хочет отчитываться перед госорганами о своей работе, ему просто нужно искать деньги в других источниках — как то делает и сам режиссер.

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