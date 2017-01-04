Журналист после 30 лет исследований рассказал о причине трагедии «Титаника»

Лондон, 4 января. Главная причина катастрофы парохода «Титаник» — преступная халатность, убежден журналист Шенан Молони. Посвятив 30 лет исследованию, он заявил об истинной причине крушения знаменитого трансатлантического пассажирского судна, информирует газета Independent.

Молони тщательно изучал фотографии, сделанные перед отплытием легендарного парохода инженерами-электриками в судоверфи Белфаста. На снимках исследователь обнаружил, что возле того места, которым пароход врезался в айсберг, есть черные следы длиной примерно девять метров. Молони сделал вывод, что «Титаник» получил повреждения еще до того как ушел в плавание.

Эксперты подтвердили, что обнаруженные журналистом следы могли возникнуть из-за возгорания в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. Выходит, что несколько недель на судне мог продолжаться пожар, который команда из 12 человек так и не смогла потушить, однако руководство предпочло скрыть проблему от пассажиров.