FAN-TV Лента новостей
Журналист после 30 лет исследований рассказал о причине трагедии «Титаника»
Весь мир

Журналист после 30 лет исследований рассказал о причине трагедии «Титаника»

Сегодня 10:14
184

Журналист после 30 лет исследований рассказал об истинной причине трагедии «Титаника»

Лондон, 4 января. Главная причина катастрофы парохода «Титаник» — преступная халатность, убежден журналист Шенан Молони. Посвятив 30 лет исследованию, он заявил об истинной причине крушения знаменитого трансатлантического пассажирского судна, информирует газета Independent.

Молони тщательно изучал фотографии, сделанные перед отплытием легендарного парохода инженерами-электриками в судоверфи Белфаста. На снимках исследователь обнаружил, что возле того места, которым пароход врезался в айсберг, есть черные следы длиной примерно девять метров. Молони сделал вывод, что «Титаник» получил повреждения еще до того как ушел в плавание.

Эксперты подтвердили, что обнаруженные журналистом следы  могли возникнуть из-за возгорания в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. Выходит, что несколько недель на судне мог продолжаться пожар, который команда из 12 человек так и не смогла потушить, однако руководство предпочло скрыть проблему от пассажиров.

комментарии
Таисия Григорьева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: «Адмирал Кузнецов» в действии, удар по «Ан-Нусре», скорый старт переговоров в Астане

Сегодня 12:03
47

Новости Новороссии: Луганск выявил бойцов «Правого сектора» у линии фронта, Донецк и юг ДНР на линии огня

Сегодня 10:42
395

Рождество — 2017: когда отмечается в России, история и традиции, приметы и святочные гадания

Сегодня 8:00
362

Сирия новости 4 января 2017 7.00: САА контролирует границу с Голанскими высотами, в Ираке утверждают, что аль-Багдади будет уничтожен в Мосуле

Сегодня 7:00
903

Сирия новости 3 января 2017 22.30: бойцы Ирака разрушили штаб боевиков, в Ракке в отряде курдов от рук ИГИЛ погиб канадский наемник

Вчера 22:30
592
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Видео ЧП с пассажирским лайнером в Калиниграде появилось в Сети

12:05

Сирия сегодня: «Адмирал Кузнецов» в действии, удар по «Ан-Нусре», скорый старт переговоров в Астане

12:03

Французские «левые» выступили против конфронтации с Россией

11:54

В центре Петербурга поймали мужчину с пулеметом «Максим»

11:38

Бельгийские студенты борются за возможность изучать русский язык

11:37

Российские военные предотвратили крупный теракт в Алеппо

11:25

Ученые обнаружили источник загадочных «радиосигналов инопланетян»

11:19

Бойня в Туве: пьяный мужчина зарезал четырех односельчан

11:14

Сирия: Турция назвала дату переговоров в казахской Астане

11:14

Власти Индонезии объявили о разрыве сотрудничества с Австралией

10:59

Время закрытия калининградского аэропорта «Храброво» увеличено из-за ЧП с самолетом

10:47

Новости Новороссии: Луганск выявил бойцов «Правого сектора» у линии фронта, Донецк и юг ДНР на линии огня

10:42
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Видео ЧП с пассажирским лайнером в Калиниграде появилось в Сети
Читать
Закрыть