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Взрыв прогремел на северо-западе Пакистана, есть раненые
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Взрыв прогремел на северо-западе Пакистана, есть раненые

Сегодня 9:44
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Пакистан

Исламабад, 4 января. Полицейский автомобиль подорвался на мине, установленной на обочине. Инцидент произошел во время патрулирования района правоохранителями.

Не менее 10 человек получили ранения при взрыве, среди пострадавших как минимум четверо полицейских. Взрыв прогремел в районе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана, информирует телеканал ARY.

Согласно имеющейся на данный момент информации, спецмашина взорвалась во время очередного патрулирования. Все произошло рядом с автобусной остановкой. Ранены пассажиры, ожидавшие транспорт на данной остановке.

Предварительно сообщается, что боевики привели в действие бомбу с помощью дистанционного управления. Местонахождение злоумышленников выясняется.

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