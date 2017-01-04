Антироссийские санкции Обамы обернулись новогодним подарком для Трампа

Вашингтон, 4 января. Новые санкции США против Москвы стали словно подаком на Новый год от Барака Обамы его преемнику Дональду Трампу. Такое мнение выразил глава Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг.

«На мой взгляд, Обама воспользовался последним шансом оказать давление на президента России Владимира Путина и на Россию. Что же касается Трампа, возможно, введение новых санкций является для него новогодним подарком от Обамы», — обозначил свою точку зрения глава РАТОП, передает РИА Новости.

Эксперт напомнил, что Трамп всегда говорил о желании наладить отношения с Кремлем, но «без новых дополнительных санкций у избранного президента не было конкретных санкционных мер, которые он мог бы отменить без жесткой реакции со стороны сената и конгресса». А теперь у Трампа есть возможность действовать, для него будет не так сложно отменить новые санкции после вступления в должность.