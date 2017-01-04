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Землетрясение произошло ночью недалеко от города Велико-Тырново Болгарии
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Землетрясение произошло ночью недалеко от города Велико-Тырново Болгарии

Сегодня 9:19
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Землетрясение произошло ночью недалеко от города Велико-Тырново Болгарии

София, 4 января. В ночь на среду землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе города Велико-Тырново в Болгарии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков специалисты зафиксировали в районе Стражица (18 километров к востоку от Велико-Тырново). Данный район давно известен особой сейсмической активностью. Очаг стихии располагался на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и материальном ущербе, ущербе для инфраструктуры в связи с землетрясением не поступало.

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Таисия Григорьева
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