Землетрясение произошло ночью недалеко от города Велико-Тырново Болгарии

София, 4 января. В ночь на среду землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе города Велико-Тырново в Болгарии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков специалисты зафиксировали в районе Стражица (18 километров к востоку от Велико-Тырново). Данный район давно известен особой сейсмической активностью. Очаг стихии располагался на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и материальном ущербе, ущербе для инфраструктуры в связи с землетрясением не поступало.