ДНР: театр в Донецке открыл год двумя культурными событиями

Донецк (ДНР), 04 января. В Донецке местный академический музыкально-драматический театр в начале года порадовал жителей Донбасса двумя культурными событиями. Об этом сообщает ДАН.

Во-первых, в здании театра состоялось открытие выставки работ российского художника Алексея Сергиенко — более десятка картин представил на суд зрителей авангардист из Санкт-Петербурга в рамках экспозиции «Новый Пушкин».

В этот же день в храме культуры Донецкой народной республики была дана премьера «Навсегда-навсегда». Как отмечается, постановка по пьесе «Секрет русского камамбера, утраченный навсегда-навсегда», рассчитана на самую разную зрительскую аудиторию.

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