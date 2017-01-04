Испытания фрегата «Адмирал Макаров» продолжатся после новогодних праздников

Москва, 04 января. Государственные испытания фрегата «Адмирал Макаров» будут возобновлены на полигонах Балтийского флота сразу после новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Как отмечается, в ходе практических испытаний специалисты проверят работу «ходовки», главной энергетической установки, других систем и устройств. Особое внимание будет приковано к проверке силовой установки, руля и средств связи.

Обязательным элементом госиспытаний также является тестирование скоростных и маневренных показателей корабля, а также его вооружения и авиакомплекса.

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