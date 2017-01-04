На МКС создадут космический кефир для долгой дороги на Марс

Москва, 4 января. В марте 2017 года на МКС отправится экспедиция, которая займется производством экспериментального космического кефира.

Российские биологи и специалисты по космическому питанию планируют выяснить, возможно ли изготовление кисломолочных продуктов в условиях невесомости. Также ученые собираются узнать, чем и насколько космический кефир будет отличаться от земных аналогов. Постановкой эксперимента на МКС займется космонавт Федор Юрчихин, компанию на околоземной орбите российскому космонавту составит американский астронавт Джек Фишер.

Отмечается, что отработка технологии производства кефира в космосе может иметь решающее значение для обеспечения питания космических путешественников во время полуторагодовалого перелета на Марс.

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