Иванка Трамп поселится в Вашингтоне по соседству с Бараком Обамой

Вашингтон, 04 января. Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка вместе с супругом и тремя детьми переедут из Нью-Йорка в Вашингтон и будут жить в двух шагах от того места, где после переезда из Белого дома поселиться Барак Обама с супругой и младшей дочерью.

Как сообщает издание The Washingtonian, Иванка и Джаред Кушнер будут жить в трехэтажном особняке в престижном районе столицы США Калорама. Все необходимые документы по недвижимости уже подписаны. Будущее жилье дочери и зятя Трампа стоит 5,5 миллионов долларов и насчитывает шесть спален.

К слову, ожидается, что Кушнер после инаугурации тестя станет его ближайшим советником, так как, по оценке экспертов, сыграл важнейшую роль в победе Трампа на президентских выборах.

Добавим, что нынешняя супруга избранного президента США и их 10-летний сын Бэррон на время останутся в Нью-Йорке.



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