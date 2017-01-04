Скелет огромного морского ящера обнаружен в русле реки в Техасе

Даллас, 4 января. Палеонтологи обнаружили окаменелый скелет ихтиозавра в русле реки в Техасе.

Находка была сделана еще в 2014 году сотрудником Железнодорожной комиссии Техаса, геологом Джеймсом Харкортом. Однако широкую известность хорошо сохранившийся скелет получил лишь сейчас.

По сообщению СМИ, Харкорту удалось обнаружить окаменелый фрагмент скелета жившего приблизительно 90 млн лет назад ихтиозавра высотой 1,8 метра. Окаменелость включает часть позвоночника, ребер и черепа древнего животного.

По мнению обследовавших окаменелость палеонтологов, скелет мог принадлежать похожей на современных дельфинов морской рептилии — ихтиозавру. Отмечается, что некоторые представители отряда могли достигать в длину 24 метра.

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