Следственный комитет РФ начал проверку факта ЧП с самолетом в Калининграде

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Калининград, 04 января. Региональное следственное управление СК РФ по Калининградской области инициировало доследственную проверку по факту инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту «Храброво» в Калининграде.

На месте инцидента работает группа следователей во главе с руководителем регионального управления на транспорте СК России. По одной из версий, причиной того, что воздушный лайнер выкатился за пределы ВВП, стала поломка стойки шасси.

В настоящее время воздушная гавань Калининграда закрыта по «техническим причинам» до 10 утра (11:00 мск). Специалисты проводят осмотр самолета, следователи работают с пассажирами и членами экипажа.



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