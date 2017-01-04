ТОП-10 самых быстрых и мощных авто 2016 года составили эксперты

Москва, 04 января. Эксперты автомобильной промышленности составили рейтинг самых быстрых и мощных автомобилей 2016 года. ТОП-10 публикуют западные издания.

На третьем месте рейтинга расположился Rimac Concept S, способный разгонятся за 2,5 секунды до своей максимальной скорости, показатели которой являются ни много ни мало в 365 километров в час.

На втором месте ТОП-10 автомобиль Koenigsegg Regera — у железного коня фантастические показатели в 1500 лошадиных сил и скорость за пределами скорости звука — 402 км/ч.

Ну а возглавляет ТОП 2016 года среди самых быстрых и мощных авто Bugatti Chiron, у которой под капотом также 1500 «лошадей», однако максимальная скорость доведена до показателей в 420 километров в час.

Кроме того, в десятку самых-самых вошли Ferrari LaFerrari Aperta, Pagani Huayra BC, Tesla Model S P100D, Lamborghini Centenario Roadster, Ferrari GTC4Lusso, McLaren 688 HS и Mercedes-AMG E63 S.



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