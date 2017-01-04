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Могилы русских моряков в Форт-Росс в Калифорнии получат паспорт
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    Могилы русских моряков в Форт-Росс в Калифорнии получат паспорт

    7:49  4 Января 2017
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    Могилы русских моряков в Форт-Росс в Калифорнии получат паспорт

    Москва, 4 января. Для расположенных в Форт-Росс в США захоронений русских моряков будет подготовлен паспорт.

    Паспорт подготовят на 131 захоронение, которое расположено в деревянной крепости Форт-Росс в штате Калифорния. В документе будет указано количество могил, состояние захоронений и другая информация. Паспорт станет очередным напоминанием о тех людях, которые служили отечеству на далеком американском берегу. Кроме того, документ поможет потомкам узнать о судьбе своих давно почивших предков.

    «Те, кто приезжают в Форт-Росс, зачастую не знают об этом кладбище, о том, что там есть реальные могилы реальных людей. Нам удалось установить имена некоторых из тех, кто там похоронен», — сообщил изданию РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в США Максим Алексеев.

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    Автор: Алексей Громов
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