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Ученые доказали, что кислород был в атмосфере Марса
Технологии

Ученые доказали, что кислород был в атмосфере Марса

Сегодня 7:41
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Ученые доказали, что кислород был в атмосфере Марса

Вашингтон, 04 января. Химические вещества, найденные на поверхности красной планеты марсоходом Curiosity, позволили предположить ученым, что в атмосфере планеты давным-давно было куда больше кислорода, нежели сейчас.

Дело в том, что на Марсе были найдены марганцевые окиси, которые, как известно, могут образовываться только под воздействием содержащегося в атмосфере кислорода. К такому предположению исследователи пришли после детального изучения полученных проб.

Добавим, что сейчас уровень кислорода в воздухе Марса не такой насыщенный, какой был миллионы лет назад. К тому же концентрация кислорода в разных районах планеты разная, причины этого пока ученые не могут объяснить.

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