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Пожар на юго-западе Москвы тушат 20 пожарно-спасательных расчетов
Происшествия

Пожар на юго-западе Москвы тушат 20 пожарно-спасательных расчетов

Сегодня 7:31
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Пожар на юго-западе Москвы тушат 20 пожарно-спасательных расчетов

Москва, 4 января. В столичном районе Южное Бутово горит склад товаров народного потребления, пожару присвоена вторая категория сложности.

Загорелось одноэтажное здание на Варшавском шоссе, длинна объекта составляет 150 метров, ширина — 50 метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Москве сообщает информационное агентство ТАСС.

По данным издания, горят находящиеся в складском помещении товары народного потребления. Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. В данный момент на мессе работает 20 пожарно-спасательных расчетов. Информации о погибших и пострадавших нет.

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