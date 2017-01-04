Аэропорт Калининграда после происшествия с самолетом закрыт до 10 часов утра

Калининград, 04 января. Аэропорт «Храброво», что в Калининграде закрыт по техническим причинам как минимум до 10 утра по местному времени (11:00 мск). Об этом сообщили в региональном МЧС.

Воздушная гавань самого западного российского региона закрыта на профилактику после ЧП с самолетом, прилетевшим из Москвы. Во время посадки воздушное судно, ориентировочно из-за снежного наката выкатилось за пределы ВВП.

На борту лайнера находились 7 членов экипажа и 167 пассажиров. Никто из них не получил тяжелых травм, за помощью обратились шесть человек. Местным СК проводится проверка случившего происшествия.

Добавим, что ранее было опубликовано видео с места инцидента.



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