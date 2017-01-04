WikiLeaks: Данные о переписке Хиллари Клинтон были похищены из госархива США

Вашингтон, 4 января. Сайт WikiLeaks сообщил о похищении диска с данными об электронной переписке Хиллари Клинтон из госархива США и предложил 20 тысяч долларов за информацию о том, кто может быть причастен к пропаже.

По данным сайта, жесткий диск с данными об электронной переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон пропал из национального Управления архивов и учетных записей еще 24 марта 2016 года.

«Диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, предположительно, был похищен из Управления национальных архивов», — говорится в сообщении в официальном аккаунте WikiLeaks в Twitter.

По данным организации, пропавший жесткий диск могу быть уничтожен.

За информацию о человеке, который мог иметь отношение к пропаже, WikiLeaks обещает выплатить 20 тысяч долларов.

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