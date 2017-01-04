Панихида по русским морякам, похороненным в Норфолке, пройдет в США

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Портсмут (Виргиния, США), 04 января. Первая за последние 100 лет панихида по русским морякам пройдет на военном кладбище в Портсмуте 27 января 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония будет приурочена к скорбной дате, посвященной 140-летию с момента погребения российских моряков. Панихиду проведет настоятель храма в Вашингтоне Русской зарубежной церкви отец Виктор Потапов.

По словам руководителя представительства МО РФ в США Максима Алексеева, в апреле 2016 года в Норфолке также были обнаружены захоронения шести моряков из России. Имена трех из них удалось установить, работа над идентификацией личностей остальных продолжается.



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