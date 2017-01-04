Посол Армении подтвердил стратегический союз Еревана с Москвой

Мехико, 4 января. Армянский посол в Мексике Ара Айвазян рассказал о стратегическом альянсе России и Армении.

В интервью мексиканскому телеканалу Notimex Айвазян рассказал про «плодотворное сотрудничество» Еревана с ЕС и стратегическое партнерство с США. Тем не мене, по словам посла, Россия остается главным экономическим партнером и стратегическим союзником страны, и именно хорошие отношения Еревана с Москвой позволили Армении развиваться как независимое государство.

Также дипломат назвал Армению важной зоной с точки зрения геополитики, в которой сталкиваются интересы различных государств. Но, по словам Айвазяна, власти страны не придерживаются логики времен «холодной войны» и не разделяют мир на противоборствующие лагеря.

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