Опубликовано видео выкатавшегося за пределы ВВП самолета в Калининграде

Калининград, 04 января. В Интернете на YouTube опубликовано видео выкатавшегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Храброво» воздушного лайнера.

Как видно на кадрах, на месте происшествия все относительно спокойно, на месте работают сотрудники соответствующих ведомств, все проходит без паники, в штатном режиме.

Напомним, что происшествие произошло во время посадки рейса из Москвы. На борту находились 174 человека, трое из которых обратились к медикам за помощью. По факту случившегося проводится проверка.



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