Директор ЦРУ обвинил Россию в игре по своим правилам

Вашингтон, 4 января. Директор Центрального разведуправления Соединенных Штатов Джон Бернан обвинил Россию в использовании «политики выжженной земли» и тысячах смертей мирных жителей в Сирии. Об этом главный разведчик США заявил в интервью телеканалу PBS.

Бернан сказал, что Россия не играет по тем же правилам, что и США, в том числе в условиях вооруженных конфликтов. Кроме того, глава ЦРУ обвинил Россию в использовании «политики выжженной земли» и гибели тысяч мирных жителей в Сирии.

«США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», — заявил Джон Бернан.

Напомним, накануне миссия ООН обнародовала данные о погибших в Ираке мирных жителях. По данным независимых наблюдателей, в стране, где действует возглавляемая США международная коалиция, за 2016 год погибли более 19 тысяч мирных жителей.

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