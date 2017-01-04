Смог наступает: в Китае введен красный уровень опасности

Пекин, 04 января. Наивысший красный уровень тревоги был введен в ряде территорий Китая из-за сильного тумана. Об этом информирует центральная метеорологическая служба Поднебесной.

Как отмечается в сообщении службы, наивысший режим тревоги был введен на всей территории Пекина и Тяньцзина, а также в некоторых частях провинций Хэнань, Хэбэй, Шаньдун и Аньхой.

Уточняется, что введение режима тревоги обусловлено крайне низким уровнем видимости — до 50 метров. Кроме того, это первый подобный случай, когда виной введения красного уровня стал именно туман.

Добавим, что принятая мера будет действовать, как минимум, до вечера среды 04 января.



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