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Смог наступает: в Китае введен красный уровень опасности
Весь мир

Смог наступает: в Китае введен красный уровень опасности

Сегодня 6:23
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Смог наступает: в Китае введен красный уровень опасности

Пекин, 04 января. Наивысший красный уровень тревоги был введен в ряде территорий Китая из-за сильного тумана. Об этом информирует центральная метеорологическая служба Поднебесной.

Как отмечается в сообщении службы, наивысший режим тревоги был введен на всей территории Пекина и Тяньцзина, а также в некоторых частях провинций Хэнань, Хэбэй, Шаньдун и Аньхой.

Уточняется, что введение режима тревоги обусловлено крайне низким уровнем видимости — до 50 метров. Кроме того, это первый подобный случай, когда виной введения красного уровня стал именно туман.

Добавим, что принятая мера будет действовать, как минимум, до вечера среды 04 января.
 

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Аэропорт Калининграда после происшествия с самолетом закрыт до 10 часов утра
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