Ученые создали комфортную систему управления экзоскелетом

Москва, 4 января. Ученые разработали систему нейроинтеграции, которая позволит человеку управлять экзоскелетом.

Ученые разработали и испытали систему нейроинтеграции, которая позволит эффективно управлять роботизированными протезами. Технология основана на нескольких способах считывания информации. В том числе, система позволяет управлять механическими устройствами с помощью жестов руки или посредством считывания направляемых к мышцам электрических сигналов.

Сообщается, что система нейроинтеграции позволит человеку управлять экзоскелетом, который может существенно повысить ограниченные физические способности человека. Также разработка имеет важное значение для развития протезирования.

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