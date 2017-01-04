Ученые создали комфортную систему управления экзоскелетом

Москва, 4 января. Ученые разработали систему нейроинтеграции, которая позволит человеку управлять экзоскелетом.
Ученые разработали и испытали систему нейроинтеграции, которая позволит эффективно управлять роботизированными протезами. Технология основана на нескольких способах считывания информации. В том числе, система позволяет управлять механическими устройствами с помощью жестов руки или посредством считывания направляемых к мышцам электрических сигналов.
Сообщается, что система нейроинтеграции позволит человеку управлять экзоскелетом, который может существенно повысить ограниченные физические способности человека. Также разработка имеет важное значение для развития протезирования.