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Экспорт нефти в Китай по ветке из Сковородино составил в 2016 году более 16 млн тонн
Экономика

Экспорт нефти в Китай по ветке из Сковородино составил в 2016 году более 16 млн тонн

Сегодня 6:07
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Экспорт нефти в Китай по ветке из Сковородино составил в 2016 году более 16 млн тонн

Пекин, 04 января. Китай по итогам 2016 года импортировал по ветке Сковородино — Мохэ 16,5 миллионов тонн российской нефти. Цифры приводит портал «Сина».

Как отмечается, если сравнивать с 2015-м, то Россия, хоть и ненамного, но нарастила поставки черного золота в Поднебесную по отдельно взятому нефтепроводу. Так годом ранее в Китай по ветке из Сковородино было поставлено 16 млн тонн.

Всего же, начиная с 2011 года, после достижения соответствующих договоренностей между всеми сторонами, Китай импортировал из России по нефтепроводу Сковородино — Мохэ около 95 миллионов тонн нефти.

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