Отчет ЦРУ о кибератаках на США: все внимание России

Вашингтон, 04 января. Сверхсекретный доклад специальных служб США о якобы хакерских атаках на американские политические структуры будет посвящен исключительно России. Об этом заявил глава ЦРУ Джон Бреннан.

Как передает телеканал PBS, где собственно и было показано интервью руководителя Центрального разведывательного управления, в спецслужбах при этом понимают, что кибератаки на США проводят целый ряд государств.

Однако почему столь пристальное внимание отводится именно Москве, а в докладе вообще фигурирует только лишь Россия, Джон Бреннан не стал объяснять, отделавшись туманной формулировкой.

«Мы знаем, что ряд стран занимаются определенной деятельностью в плане сбора информации и предания ее гласности. Однако этот доклад фокусируется на том, что делала конкретно Россия в ходе нынешних выборов», — заявил главный разведчик США.

Добавим, что сверхсекретный доклад о якобы кибератаках России получит не только уходящий президент Соединенных Штатов Барак Обама, но и избранный глава государства Дональд Трамп.

Выберите главное событие 2016 года!