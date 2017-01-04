Вооруженные налетчики устроили побег 130 заключенных на Филиппинах

Манила, 4 января. Группа неизвестных атаковала тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин, по меньшей мере 132-м заключенным удалось бежать из под стражи.

Вооруженная группа, предположительно состоящая из исламистов, открыла огонь по тюремной охране. В результате один человек был убит на месте, второй получил ранения. Об этом со ссылкой на сотрудника учреждения сообщает агентство «Синьхуа». В ходе нападения из тюрьмы бежали 132 из более 1500 заключенных. По данным издания, чтобы выбраться из тюрьмы бежавшие преступники использовали простыни.

В настоящее время на Филиппинах проводится спецоперация по поимке беглецов. Также проверяются списки бежавших заключенных, выясняется, были ли среди них особо опасные преступники.

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