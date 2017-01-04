Говорит Трамп: первая пресс-конференция нового президента США пройдет 11 января

Вашингтон, 04 января. Первая пресс-конференция избранного президента Соединенных Штатов Америки пройдет в Нью-Йорке в следующую среду 11 января 2017 года. Об этом Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter.

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

Кроме того, что Трамп анонсировал место и дату общения с журналистами, избранный президент США еще раз поблагодарил всех за поддержку до, во время и после выборов, написав в твитте слова «спасибо».

Добавим, что уже 20 января Дональл Трамп официально вступит в должность и станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.



Выберите главное событие 2016 года!