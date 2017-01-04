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Политика

Трамп назвал странным перенос брифинга разведслужб по «русскому взлому»

4 Января 2017 05:31
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Трамп назвал странным перенос брифинга разведслужб по «русскому взлому»

Нью-Йорк, 4 января. Избранный президент США Дональд Трамп посчитал странным перенос на 6 января брифинг американской разведки по делу о якобы организованных Россией кибератаках.

В своем микроблоге Twitter Трамп назвал странным перенос брифинга разведслужб США на пятницу 6 января. Избранный президент предположил, что разведчикам требуется больше времени для того, чтобы завести дело.

«Брифинг «разведки» по так называемому «российскому взлому» отложен до пятницы, возможно требуется больше времени, чтобы завести дело. Очень странно», — написал Дональд Трамп.

Ранее электронное издание «Газета.ru» сообщало, что Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам на серверы Демократической партии США. Политик также заявлял, что у него эксклюзивная информация по делу «русских хакеров».

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