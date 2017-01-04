Лед тронулся: в Сенат внесли резолюцию об отмене реформы Обамы по медстрахованию

Вашингтон, 04 января. Резолюция, которая предусматривает отмену реформы Барака Обамы по медицинскому страхованию, внесена в американский Сенат. Автор инициативы — председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента США республиканец Майк Энци.

Как отмечается в заявлении канцелярии парламентария, в резолюции прописаны шаги, благодаря которым можно будет отменить так называемую «Obamacare» (лечение Обамы), и отправить законопроект на стол новому президенту в самые кратчайшие сроки.

Как уточняет агентство Reuters, республиканцы смогут провести процедуру без голосования среди демократов, ведь для того, чтобы принять документ надо элементарное большинство голосов, а их у партии 52 из 100.



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