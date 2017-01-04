Ученые сумели найти пользу от татуировок для иммунитета человека

Вашингтон, 30 января. Татуировки помогают организму бороться с сезонными вирусами, в том числе с гриппом.

К такому выводу пришли ученые из США. После проведения ряда исследований медики выяснили, что испытываемая во время нанесения татуировки боль помогает развить реакцию организма и укреплять его защитные функции. В первую очередь тату помогает повысить иммунитет от вызываемых сезонными вирусами заболеваний. При этом эффект усиливается вместе с количеством нанесенных на тело татуировок.

Напомним, ранее стало известно, что ученые из США разработали тату, способное определять уровень алкоголя в крови за считанные минуты.

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