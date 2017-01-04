Трампу откроют доступ к аккаунту президента США в Twitter после 20 января

Нью-Йорк, 4 января. В день инаугурации Дональд Трамп получит доступ к официальному аккаунту президента США в Twitter, на который подписаны 13 млн пользователей. Об этом заявил назначенный на пост директора по социальным сетям в будущей администрации Белого дома Дэн Скавино.

Дональд трамп получит доступ к аккаунту #POTUS (President of the United States) с 13 миллионами подписчиков 20 января.

«Аккаунт сохранит записи нынешних 13 млн подписчиков и продолжит работу без твитов на ленте сообщений», — сообщил Скавино.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп нередко делает в социальных сетях громкие заявления. Накануне в своем микроблоге Twitter он жестко прокомментировал заявление главы КНДР Ким Чен Ына о скором запуске межконтинентальной баллистической ракеты.

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