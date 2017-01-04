Радиолокационный комплекс «Сопка-2» введен в строй на острове Врангеля

Хабаровск, 04 января. Новейший трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2» был введен в эксплуатацию в 2016 году на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа, основная задача комплекса — сбор и обработка информации о воздушной обстановке в Арктической зоне.

ТРЛК «Сопка-2» оборудован новейшим оборудованием и способен работать в тяжелых погодных и экстремальных условиях. Так, комплексу нипочем температурные показатели до минус 40 градусов, а также порывы ветра до 40 метров в секунду.

Уточняется, что высокая разрешающая способность нового трассового радиолокационного комплекса позволяет распознавать отдельные цели, летящие в составе целой группы.

В пресс-службе ВВО добавили, что монтаж «Сопки-2» был произведен в кратчайшие сроки.



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