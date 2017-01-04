Даже Маккейн сомневается в создании спецкомитета по расследованию кибератак

Вашингтон, 04 января. Специальный комитет по расследованию так называемого «вмешательства России» в процесс президентских выборов США вряд ли будет создан в американском конгрессе. Об этом в эфире телеканала CNN заявил Джон Маккейн.

По мнению главы комитета по делам ВС Сената Соединенных Штатов, для подобных шагов должны исходить соответствующие инициативы с самого верха, однако их пока что не наблюдается.

«Без поддержки руководства, мне кажется, этого не произойдет. Но мы будем двигаться дальше в комитет по вооруженным силам, и я уверен, что другие комитеты тоже будут», — отметил сенатор, отвечая на вопрос репортера.

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