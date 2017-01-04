Три человека обратились за медицинской помощью после ЧП с самолетом в Калининграде

Москва, 4 января. За медицинской помощью обратились три человека, находившихся на борту выехавшего за пределы взлетной полосы в аэропорту Калининграда самолета. Об этом сообщила журналистам помощник главы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина.

По словам Добрыниной, самолет прибыл в аэропорт Калининграда из Москвы. Во время посадки он выкатился за пределы взлетной полосы. В результате инцидента у авиалайнера повреждено шасси, за медицинской помощью обратились три человека.

«На борту самолета находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. На данный момент за медицинской помощью обратилось три человека, воздушное судно получило повреждение шасси», — сказала Мария Добрынина.

По факту происшествия начата проверка. Следователи проводят осмотр места и опрашивают свидетелей инцидента.

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