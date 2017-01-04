Сирия новости 4 января 2017 7.00: САА контролирует границу с Голанскими высотами, в Ираке утверждают, что аль-Багдади будет уничтожен в Мосуле

Сирия, 4 января. САА контролирует границу с Голанскими высотами, в Ираке утверждают, что аль-Багдади будет уничтожен в Мосуле авиаударом ВВС коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

3 деревни в Западной Гуте, подконтрольные боевикам, сложили оружие. В данный момент САА контролирует практически всю границу провинции Дамаск с Голанскими высотами.

По словам военного источника в Дамаске, деревни Бейт-Сабра, Кафр Хавр и Бейт Tимах вернулись под контроль правительственных сил в результате достигнутых договоренностей о том, что САА предоставит безопасный проход в Идлиб боевикам группировки и их семьям. Известно, что боевики в настоящее время пакуют вещи и готовят автобусы для перемещения в Идлиб, на север САР.

САА также начала штурм стратегически важного города Хазрама в Восточной Гуте. Отряды САА во главе со 105-й бригадой Республиканской гвардии, после освобождения всех ферм в окрестностях города от боевиков «Джейш аль- Ислам»*****, вплотную подошли к городу, где встретили ожесточенное сопротивление террористов «Джейш аль-Ислам»*****, имеющих в Хазраме хорошо подготовленные укрепления и значительные силы.

САА ведет бои за освобождение города Хазрам сразу с двух направлений при поддержке ВВС Сирии.

В боях за деревню Басима в Вади Барада САА задействовала танки, прилегающие к деревням районы и часть территории самих деревень уже освобождены от боевиков подразделениями САР.

По некоторым данным, новое, лояльное САА, подразделение формируется на западе Дамаска. Сообщается, что новое формирование уже насчитывает 1200 бойцов.

Провинция Алеппо

Против действий турецкой армии, направленных на освобождение города Аль-Баб, боевики развернули активную информационную войну. В последние дни в социальных сетях распространяется информация о «сгоревших заживо детях» в результате турецких бомбардировок и о «вопиющей» агрессивности Турции по отношению к мирным жителям.

Турецкая армия действительно продолжает военную операцию против ИГИЛ* в городе Аль-Баб, расположенном примерно в 40 км к северо-западу от Алеппо. Однако насколько достоверны фото и видео, распространяемые противником, в настоящий момент судить сложно. Также не могут считаться безусловно достоверными данные, распространяемые в социальных сетях о том, что в результате авиаударов Турции в городе Аль-Арима близ Манбиджа за минувшие сутки погибли двое мирных жителей,15 ранены.

Провинция Идлиб

Коалиция, возглавляемая США, за минувшие сутки нанесла 5 авиаударов по штаб-квартире «Джебхат Фатах аль-Шам»*** в Сармаде на севере провинции. Уничтожено около 30 боевиков.

Местные источники уточнили, что два дальних стратегических бомбардировщика США B52 разбомбили здание, используемое «Джебхат Фатах аль-Шам»*** в качестве тюрьмы. В результате авианалета погибли, по меньшей мере, 20 заключенных, есть многочисленные раненые.

Провинция Ракка

YPG (курдские отряды самообороны) освободили от ИГИЛ* деревню Свайлем.

SDF**** освободили от ИГИЛ* более 5 деревень и в настоящее время продвигаются к плотине Аль-Табка. Захвачено оружие и заминированный автомобиль террористов.

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по координатам, подтвержденным разведкой на местах, в городе Тейбат аль-Имам на севере провинции.

Провинция Хасака

274 бойца закончили обучение и вступили в ряды SDF в городе Эш-Шаддад.

3 неизвестных вертолета атаковали позиции SDF**** в деревне Ксилака (тур. Çilaẍa) на севере провинции.

Ирак

Сообщается, что лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади находится в Мосуле. В социальных сетях активно распространяется информация о том, что как только армия Ирака получит подтверждение тому, что Абу Бакр аль-Багдади действительно находится в Мосуле, по координатам, предоставленным разведкой, будет нанесен авиаудар.

Сообщается также, что армия Ирака освободила от ИГИЛ* несколько ключевых участков на востоке Мосула. Утверждается также, армия Ирака уже полностью контролирует также и район Аль-Maарез в Западном Мосуле. Об этом сообщают арабоязычные СМИ региона, ссылаясь при этом на неназванные источники.

По некоторым данным, совместным военным силам Ирака удалось уничтожить высокопоставленного командира ИГИЛ*, отвечающего за координацию террористов-смертников и передачу взрывчатых веществ в Дияла .

Аль-Mалах, один из главарей ИГИЛ*, а также его спутник, были убиты иракскими вооруженными силами в провинции Дияла в субботу. Об этом также сообщают арабоязычные СМИ региона.

СНМ (Силы народной мобилизации Ирака), как сообщается, отразили 2 масштабные атаки ИГИЛ* у деревни Тель Афар и у шоссе Бейджи-Мосул.