Обама и Эрдоган договорились «об усилении сотрудничества» в борьбе с ИГ

Вашингтон, 04 января. Сотрудничество США и Турции в борьбе с запрещенной в России группировкой ИГИЛ будет продолжено, а также неким образом «углублено» и дальше. Об этом в телефонном разговоре, по словам официального представителя Белого дома, договорились лидеры двух стран.

«Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган отметили прогресс в действиях международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» в Ираке и Сирии, а также согласились с необходимостью продолжения и углубления сотрудничества», — отмечено в сообщении Джоша Эрнеста.

Как подчеркивается, уходящий президент США в разговоре приветствовал участие Турции в деле «общенационального перемирия в Сирии», а также участие Анкары в организации политических переговоров.

Кроме того, в ходе телефонного разговора лидер Соединенных Штатов выразил свои соболезнования турецкому коллеге по поводу теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь. Также Обама и Эрдоган обсудили ситуация на Кипре.

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