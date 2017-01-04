Устроивший теракт в Берлине тунисец находился под наблюдение спецслужб

Берлин, 4 января. Устроивший террористическую атаку на рождественскую ярмарку в столице Германии Анис Амри год назад находился под наблюдением спецслужб. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

Об опасности, которую представлял выходец из Туниса Анис Амри, еще в феврале 2016 года предупреждали власти Марокко. Некоторое время террорист находился под наблюдением спецслужб Германии. Было установлено, что Амри интересуется изготовлением взрывчатки и встречается с предполагаемыми членами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). В июле 2016 года даже поднимался вопрос о его выдворении из страны. Однако тогда власти Германии сочли, что Амри не представляет угрозы.

Напомним, 19 декабря грузовой автомобиль под управлением Аниса Амри на большой скорости въехал в рождественскую ярмарку в Берлине. По вине тунисца погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.

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