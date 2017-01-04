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Новый генсек ООН призвал искоренить в организации бюрократию
Весь мир

Новый генсек ООН призвал искоренить в организации бюрократию

Сегодня 4:16
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Новый генсек ООН призвал искоренить в организации бюрократию

Нью-Йорк, 04 января. Бороться в Организации Объединенных Наций с бюрократией, а также заняться реформами и усовершенствованием методов работы международной структуры призвал Антониу Гутерриш. Об этом передает «Интерфакс».

Новый генеральный секретарь ООН заявил, что необходимо избавиться от «смирительной рубашки бюрократии». Также Гутерриш подчеркнул, что в организации «должны суметь ответить на чаяния и стремления людей во всем мире».

При этом новый Генсек понимает, что выполнить поставленные задачи будет очень сложно, и возможно, что в ООН с ними, может быть, и не справятся. Однако попытаться стоит, и для этого прежде всего «необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами».

Также Антониу Гутерриш заявил, выступая перед сотрудниками секретариата организации, что «необходимо постоянно вести диалог, добиваться взаимопонимания с государствами-членами ООН, среди которых существуют серьезные разногласия».
 

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Знаменитый серийный убийца Мэнсон госпитализирован вне стен тюрьмы в США
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