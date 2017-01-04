Знаменитый серийный убийца Мэнсон госпитализирован вне стен тюрьмы в США

Вашингтон, 4 января. Серийный убийца Чарльз Мэнсон, осужденный на пожизненное заключение, за убийство, в том числе, и супруги Романа Полански, госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Как стало известно, пишет Газета.ру со ссылкой на американские СМИ, знаменитый преступник серьезно болен, однако более точная информация не разглашается. При этом сам факт госпитализации серийного убийцы вне стен тюрьмы вызвал большой резонанс в США.

Известно, что Чарльз Мэнсон и его, как писали в 1969 году американские газеты, «коммуна» убийц «Семья», в августе 1969 года убили супругу Романа Полански Шерон Тейт, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности.

В настоящее время серийному убийце уже 82 года.

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