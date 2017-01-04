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Алеппо: российские медики уже месяц оказывают помощь измученным горожанам
Новости Сирии

Алеппо: российские медики уже месяц оказывают помощь измученным горожанам

Сегодня 4:06
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Алеппо: российские медики уже месяц оказывают помощь измученным горожанам

Алеппо, 4 января. Развернутый месяц назад российскими врачами полевой госпиталь ведет прием мирных жителей, которых отказывались лечить боевики. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Развернутый российскими военными врачами полевой госпиталь подвергся прицельному обстрелу из гранатометов в первый же день работы, 5 декабря 2016 года. От мин боевиков погибли медицинские работники Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Несмотря на этом, медицинский отряд специального назначения Минобороны России продолжил прием больных и раненных жителей Алеппо.

Сообщается, что в настоящее время российские медики ведут прием больных из освобожденных районов города, где боевики не оказывали медицинской помощи мирному населению и лечили только своих раненых. При этом участники незаконных вооруженных формирований приспосабливали под склады и штабы, находившиеся на подконтрольной им территории медицинские учреждения, и отбирали у местного населения бинты и медикаменты.

По словам  начальника медотряда специального назначения Олега Гурьяна, в настоящее время медикам приходится принимать множество пациентов с инфицированными ранами, поскольку люди в течение долгого времени не могли  получить простую перевязку. 

«Приходят с ранами, которые инфицированы после минно-взрывных ранений, после огнестрельных ранений. Люди очень долго не перевязываются», — цитирует слова Гуряна «Россия 24».

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Алексей Громов
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