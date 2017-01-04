Главарь ИГИЛ уже проник в сердце Европы

Рим, 4 января. СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 боевиков и одного из главарей ИГИЛ под видом беженцев.

По данным газеты Daily Mail спецслужбы Италии располагают информацией о проникновении под видом беженцев на территорию Европейского союза отряда из 400 террористов. Возглавляет подразделение этнический албанец Лавдрим Мухаджери, который известен как один из главарей ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Абу Абдулла аль-Косова.

Сообщается, что 27-летний Мухаджери проходил военную службу в войсках НАТО, но в 2012 году отправился в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. После этого он неоднократно появлялся на пропагандистских видео «Исламского государства». На одной из таких записей Мухаджери убил человека, выстрелив в него из гранатомета. Также в сети Интернет есть фотографии, на которых молодой джихадист отрезает одному из пленных голову.

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