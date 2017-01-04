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В Конгрессе США готовятся уже на этой неделе еще более ужесточить санкции против России
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В Конгрессе США готовятся уже на этой неделе еще более ужесточить санкции против России

Сегодня 3:43
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В Конгрессе США готовятся уже на этой неделе еще более ужесточить санкции против России.

Вашингтон, 4 января. Судя по заявлению сенатора Бена Кардина, демократы и примкнувшие к ним республиканцы готовятся продвигать в Конгрессе США идею ужесточения санкций против России.

Проект закона группа энтузиастов антироссийских усилий намерена представить в Конгрессе уже на этой, первой, неделе наступившего Нового года. Причем, в качестве аргументов в пользу такой активности, активисты выдвигают и события на Украине, и «ход урегулирования в Сирии».  

Как сформулировал инициатор в эфире Эм-эс-эн-би-си, русские, оказывается, «не слишком помогают в плане урегулирования кризиса в Сирии».

 

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Алексей Громов
#санкции #россия #сирия #украина #сенатор #конгресс сша #бен кардин
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